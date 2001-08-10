Тихоокеанское
информационное агентство
19 Февраля 2018
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15:42, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

У Сахалинца изъяли сверток с наркотиком

Сотрудники УКОН УМВД России по Сахалинской области задержали 31-летнего жителя планировочного района Луговое, подозреваемого в незаконном хранении наркотических средств.

Как сообщили ТИА «Острова» в УМВД России по Сахалинской области, стражам порядка стало известно, что подозреваемый имеет при себе запрещенные к обороту вещества. Для разбирательства гражданин был доставлен в отдел полиции.

При личном досмотре злоумышленника оперативники обнаружили и изъяли газетный сверток с растительной смесью и специфическим запахом.

Исследование эксперта показало, что указанное вещество является измельченными частями табака с маслом каннабиса. Общая масса наркотического вещества составила 1,98 граммов.

Подозреваемый во всем признался. Известно, что ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за совершение преступления в сфере незаконного оборота наркотиков.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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