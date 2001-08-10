Тихоокеанское
информационное агентство
20 Февраля 2018
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11:01, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

В областном центре женщина на «жуке» сбила пенсионерку

19 февраля 2018 года, примерно в 11.00, 25-летняя женщина - водитель, управляя автомобилем «Nissan Juke», двигалась по Коммунистическому проспекту в Южно-Сахалинске.

Как сообщили ТИА «Острова» в управлении ГИБДД УМВД России по Сахалинской области, на перекрестке с улицей Амурской, при повороте направо наехала  на 81 – летнюю пенсионерку, которая переходила проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора.

В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения. Проводится проверка.

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