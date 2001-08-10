В Южно-Сахалинске задержали организатора наркопритона

Полицейские Южно-Сахалинска ликвидировали в областном центре притон, а также задержали его организатора – 44-летнего ранее судимого южносахалинца, сообщили ТИА «Острова» в УМВД России по Сахалинской области.

Подозреваемый предоставлял свою квартиру для изготовления и употребления наркотиков.

В квартире мужчины во время операции находились еще несколько человек. В комнатах были шприцы, ампулы, тампоны, пропитанные остатками наркосодержащих средств, а также предметы для приготовления наркотиков кустарным способом.

Экспертиза показала, что наркозависимые употребляли дезоморфин. Этот наркотик разрушает человеческий организм за очень короткое время.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 232 Уголовного кодекса Российской Федерации - организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств. Мужчине грозит 4 года лишения свободы.