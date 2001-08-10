Тихоокеанское
информационное агентство
20 Февраля 2018
Сегодня 18:36
56,34|69,90|65,39
Представитель «Детей Азии» оценил качество южно-сахалинских трамплинов
17:02, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

Руководитель организации присвоила 200 тысяч рублей

Поронайский городской прокурор обратился в суд к руководителю ОАУ «Восточное лесное хозяйство» с иском о взыскании материального ущерба.

Как сообщили ТИА «Острова» в областной прокуратуре, с 2012 по 2013 год руководитель учреждения, пользуясь служебным положением, присвоила 200 тысяч рублей. 

Суд удовлетворил иск в полном объеме. Решение суда в законную силу не вступило.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Другие

Новости происшествий Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Фоторепортажи

    Полезные страницы

    Аналитика

    Опрос

    Вы планируете связывать дальнейшую жизнь с Сахалином и Курилами?