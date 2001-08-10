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17:02, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил
Руководитель организации присвоила 200 тысяч рублей
Поронайский городской прокурор обратился в суд к руководителю ОАУ «Восточное лесное хозяйство» с иском о взыскании материального ущерба.
Как сообщили ТИА «Острова» в областной прокуратуре, с 2012 по 2013 год руководитель учреждения, пользуясь служебным положением, присвоила 200 тысяч рублей.
Суд удовлетворил иск в полном объеме. Решение суда в законную силу не вступило.
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