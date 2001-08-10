Макаровчанин выкрал у ремонтников инструменты

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Макаровскому городскому округу задержали ранее судимого 21-летнего жителя райцентра, подозреваемого в краже строительных инструментов. Об этом ТИА «Острова» рассказали в УМВД России по Сахалинской области.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что подозреваемый, прогуливаясь по райцентру, обратил внимание что в одном из зданий проводятся ремонтные работы. Также он выяснил, что по окончанию смены, работники складируют свои инструменты в чердачном помещении. Дождавшись момента, когда за его действиями никто не будет наблюдать, он с помощью подручных средств сорвал навесной замок и вынес строительный инструмент. Сумма причинённого ущерба составила около 70 тысяч рублей.

Похищенным злоумышленник намеревался распорядиться по своему усмотрению, но был задержан сотрудниками полиции. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 Уголовного кодекса Российской Федерации – кража. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.