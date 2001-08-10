Двоих южносахалинцев подозревают в незаконном хранении наркотиков
Сотрудники полиции Южно-Сахалинска в районе улицы Лермонтова остановили японский автомобиль, под управлением 25-летнего гражданина.
Как сообщили ТИА «Острова» в УМВД Росси по Сахалинской области, при проверке документов, водитель и пассажир вели себя подозрительно, сбивчиво и заторможено отвечали на вопросы сотрудников полиции. В связи с этим, полицейскими было принято решение осмотреть транспортное средство и самих граждан.
При досмотре водителя стражами порядка был обнаружен пакетик с веществом растительного происхождения и специфическими запахом.
Для дальнейшего разбирательства на место была вызвана следственно-оперативная группа. Вещество было изъято и направленно на исследование.
Согласно справке эксперта изъятое оказалось наркотическим средством общей массой 0,98 граммов.
Также, проверка по базе данных показала, что ранее один из подозреваемых уже привлекался к уголовной ответственности.
В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Комментарии - 0
Другие
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
09:19 Сегодня В Сахалинской области к шахтерской пенсии увеличили доплату
- 10:12 Сегодня Сахалинскую область на форуме «Наставник» представили островные специалисты
11:55 Сегодня Губернатор области ответил на вопросы жителей Невельского района
12:30 Сегодня Южно-сахалинский детский сад «Веснушка» награжден золотой медалью международного конкурса качества
14:56 16 Февраля Акцию «Будь заметней!» провели автоинспекторы Южно-Сахалинска
09:26 15 Февраля На Сахалине сыграли «олимпийскую» свадьбу
- 13:17 16 Февраля В детском саду «Бусинка» села Дальнего отметили Масленицу
10:19 16 Февраля В корсаковской школе проходит неделя английского языка
11:08 22 Января В Южно-Сахалинске состоялось заседание совета экономической безопасности
12:45 23 Января Циклон охватит восемь районов Сахалина
12:33 23 Января В Южно-Сахалинске пройдет метель
09:50 25 Января На Сахалине готовятся к новому циклону
Выбор редакции
- 11:55 Сегодня Губернатор области ответил на вопросы жителей Невельского района
- 15:48 Вчера В Сахалинской области с 1 мая увеличивается размер минимальной оплаты труда
- 15:29 Вчера В холмской школе № 8 провели патриотический смотр строя и песни
- 11:41 Вчера В Сахалинском областном краеведческом музее отметят Всемирный день медведя
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
Опрос
Вы планируете связывать дальнейшую жизнь с Сахалином и Курилами?