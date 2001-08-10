Двоих южносахалинцев подозревают в незаконном хранении наркотиков

Сотрудники полиции Южно-Сахалинска в районе улицы Лермонтова остановили японский автомобиль, под управлением 25-летнего гражданина.

Как сообщили ТИА «Острова» в УМВД Росси по Сахалинской области, при проверке документов, водитель и пассажир вели себя подозрительно, сбивчиво и заторможено отвечали на вопросы сотрудников полиции. В связи с этим, полицейскими было принято решение осмотреть транспортное средство и самих граждан.

При досмотре водителя стражами порядка был обнаружен пакетик с веществом растительного происхождения и специфическими запахом.

Для дальнейшего разбирательства на место была вызвана следственно-оперативная группа. Вещество было изъято и направленно на исследование.

Согласно справке эксперта изъятое оказалось наркотическим средством общей массой 0,98 граммов.

Также, проверка по базе данных показала, что ранее один из подозреваемых уже привлекался к уголовной ответственности.

В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.