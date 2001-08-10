Пьяного водителя задержали в областном центре

Сотрудники дорожной полиции Корсакова в районе улицы Вокзальной остановили легковой автомобиль японского производства под управлением 32-летнего гражданина. Об этом ТИА «Острова» сообщили в УМВД Росси по Сахалинской области.

У мужчины имелись явные признаки алкогольного опьянения. От гражданина исходил стойкий запах алкоголя, речь при общении с сотрудниками полиции была несвязной. Стражи порядка незамедлительно отстранили данного гражданина от управления.

Дальнейшая проверка по базе данных показала, что ранее гражданин привлекался к административной ответственности, за управление автомобилем в нетрезвом виде и, решением суда был приговорен к крупному штрафу и лишен водительских прав.

По признакам состава преступления, предусмотренного статьей 264.1 Уголовного Кодекса Российской Федерации (нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию) возбуждено уголовное дело. Автомобиль помещен на спецстоянку. У гражданина взято обязательство о явке.