Тихоокеанское
информационное агентство
21 Февраля 2018
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14:46, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

Пьяного водителя задержали в областном центре

Сотрудники дорожной полиции Корсакова в районе улицы Вокзальной остановили легковой автомобиль японского производства под управлением 32-летнего гражданина. Об этом ТИА «Острова» сообщили в УМВД Росси по Сахалинской области.

У мужчины имелись явные признаки алкогольного опьянения. От гражданина исходил стойкий запах алкоголя, речь при общении с сотрудниками полиции была несвязной. Стражи порядка незамедлительно отстранили данного гражданина от управления.

Дальнейшая проверка по базе данных показала, что ранее гражданин привлекался к административной ответственности, за управление автомобилем в нетрезвом виде и, решением суда был приговорен к крупному штрафу и лишен водительских прав.

По признакам состава преступления, предусмотренного статьей 264.1 Уголовного Кодекса  Российской Федерации (нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию) возбуждено уголовное дело. Автомобиль помещен на спецстоянку. У гражданина взято обязательство о явке.

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