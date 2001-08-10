Факт фиктивной регистрации граждан пресекла полиция Поронайска

Сотрудники полиции Паранайска установили факт фиктивной регистрации иностранных граждан. Об этом ТИА «Острова» рассказали в УМВД Росси по Сахалинской области.

Установлено, что 40-летняя местная жительница райцентра осуществила постановку на миграционный учет в своей квартире двух граждан из ближнего зарубежья. При этом, в ходе проверки было установлено, что указанные лица на данной жилплощади никогда не проживали.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 322.3 УК РФ – фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении Российской Федерации. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде.