В южно-сахалинском магазине незаконно торговали алкоголем
21 февраля сотрудники полиции Южно-Сахалинска пресекли факт незаконной продажи алкоголя. Об этом ТИА «Острова» рассказали в УМВД России по Сахалинской области.
Полицейские выяснили, что в одном из продуктовых магазинов, расположенных в СНТ «Дорожник» осуществляется торговля спиртным без соответствующей лицензии. При проверке торговой точки за прилавком стражами порядка найдены несколько бутылок крепкого спиртного для реализации на месте. При дальнейшем осмотре магазина, полицейские в подсобном помещении обнаружили деревянный шкаф, заставленным спиртным различных марок и крепости. Лицензия на продажу, а также документы, подтверждающие легальность продукции у продавцов отсутствовали.
Всего из незаконного оборота сотрудники полиции изъяли 166 бутылок спиртосодержащей продукции разной крепости и наименований.
За нарушение требований действующего законодательства в сфере оборота алкогольной продукции на директора торговой точки составлен административный протокол по части 2 статьи 14.17.1 (незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица), в отношении продавца составлен административный протокол по статье 14.2 (незаконная продажа товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена) Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.
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