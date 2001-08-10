В Холмске водитель Honda Accord Torneo сбил девочку

22 февраля 2018 года, примерно в 12 часов 40 минут, 45-летний водитель автомобиля Honda Accord Torneo, двигаясь на восток по улице Угловой в Холмске, в районе дома № 53 сбил 13-летнюю девочку. Она перебегала проезжую часть дороги вне пешеходного перехода в зоне его видимости.

Как сообщили ТИА «Острова» в УГИБДД УМВД России по Сахалинской области, в результате ДТП пешеход получила травмы. Проводится проверка.