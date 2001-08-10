56,76|69,63|66,70
12:18, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил
В Холмске водитель Honda Accord Torneo сбил девочку
22 февраля 2018 года, примерно в 12 часов 40 минут, 45-летний водитель автомобиля Honda Accord Torneo, двигаясь на восток по улице Угловой в Холмске, в районе дома № 53 сбил 13-летнюю девочку. Она перебегала проезжую часть дороги вне пешеходного перехода в зоне его видимости.
Как сообщили ТИА «Острова» в УГИБДД УМВД России по Сахалинской области, в результате ДТП пешеход получила травмы. Проводится проверка.
Комментарии - 0
Другие
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
14:45 19 Февраля Фестиваль «Зимние забавы» состоялся в Южно-Сахалинске
15:56 20 Февраля В Южно-Сахалинске прошел финал конкурса «Наша армия сильна»
15:29 20 Февраля В холмской школе № 8 провели патриотический смотр строя и песни
- 17:02 20 Февраля Руководитель организации присвоила 200 тысяч рублей
10:36 29 Января В Японском море продолжают поиск пропавших моряков
16:44 1 Февраля На Сахалине объёмы производства мяса растут
13:31 29 Января Представитель «Детей Азии» оценил качество южно-сахалинских трамплинов
14:41 31 Января В Холмске прошел «День дорожной безопасности»
Выбор редакции
- 13:32 Сегодня В Южно-Сахалинске состоялись соревнования по горным лыжам среди ветеранов и любителей
- 12:44 Сегодня В 2017 году островные пенсионеры получили больше 36 миллиардов рублей
- 11:28 Сегодня Островные борцы завоевали золотую и серебряную медали чемпионата ДФО
- 10:32 Сегодня Около 400 участников собрал юбилейный лыжный марафон в Троицком
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
Опрос
Вы планируете связывать дальнейшую жизнь с Сахалином и Курилами?