Южносахалинец ограбил ломбард

25 февраля в полицию Южно-Сахалинска обратился директор одного из местных ломбардов. Потерпевший сообщил, что несколько часов назад неизвестный похитил с витрины золотые украшения на сумму более 130 тысяч рублей. Об этом ТИА "Острова" сообщили в в УМВД России по Сахалинской области.

Полицейские опросили свидетелей и изъяли записи с камер видеонаблюдения. Подозреваемым оказался 23-летний местный житель. Правоохранители установили его местонахождение и обыскали квартиру. Украденное нашли, а злоумышленника доставили в отдел полиции.

Как пояснил задержанный, во время выбора золотого кольца своей девушке, он заметил, что продавщица не наблюдает за ним. Тогда, он схватил лоток с 30 золотыми кольцами и скрылся.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации – грабеж. Подозреваемый заключен под стражу.