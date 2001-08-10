Южносахалинец ограбил ломбард
25 февраля в полицию Южно-Сахалинска обратился директор одного из местных ломбардов. Потерпевший сообщил, что несколько часов назад неизвестный похитил с витрины золотые украшения на сумму более 130 тысяч рублей. Об этом ТИА "Острова" сообщили в в УМВД России по Сахалинской области.
Полицейские опросили свидетелей и изъяли записи с камер видеонаблюдения. Подозреваемым оказался 23-летний местный житель. Правоохранители установили его местонахождение и обыскали квартиру. Украденное нашли, а злоумышленника доставили в отдел полиции.
Как пояснил задержанный, во время выбора золотого кольца своей девушке, он заметил, что продавщица не наблюдает за ним. Тогда, он схватил лоток с 30 золотыми кольцами и скрылся.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации – грабеж. Подозреваемый заключен под стражу.
Комментарии - 0
Другие
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
14:45 19 Февраля Фестиваль «Зимние забавы» состоялся в Южно-Сахалинске
15:56 20 Февраля В Южно-Сахалинске прошел финал конкурса «Наша армия сильна»
15:29 20 Февраля В холмской школе № 8 провели патриотический смотр строя и песни
- 17:02 20 Февраля Руководитель организации присвоила 200 тысяч рублей
10:36 29 Января В Японском море продолжают поиск пропавших моряков
16:44 1 Февраля На Сахалине объёмы производства мяса растут
13:31 29 Января Представитель «Детей Азии» оценил качество южно-сахалинских трамплинов
14:41 31 Января В Холмске прошел «День дорожной безопасности»
Выбор редакции
- 13:32 Сегодня В Южно-Сахалинске состоялись соревнования по горным лыжам среди ветеранов и любителей
- 12:44 Сегодня В 2017 году островные пенсионеры получили больше 36 миллиардов рублей
- 11:28 Сегодня Островные борцы завоевали золотую и серебряную медали чемпионата ДФО
- 10:32 Сегодня Около 400 участников собрал юбилейный лыжный марафон в Троицком
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
Опрос
Вы планируете связывать дальнейшую жизнь с Сахалином и Курилами?