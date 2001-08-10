На Сахалине полицейские задержали подозреваемых в нападении на таксистов

Вечером 24 февраля в дежурную часть полиции Долинска поступило сообщение о том, что у магазина в селе Сокол двое неизвестных напали на таксиста. Потерпевшего несколько раз ударили ножом в шею и голову. Мужчине удалось вырваться из машины и сообщить о происшествии.

На розыск злоумышленников ориентировали весь личный состав районной полиции, для оперативного сопровождения в район также прибыли оперативники Управления уголовного розыска УМВД России по Сахалинской области.

Как сообщили ТИА «Острова» в УМВД России по Сахалинской области, Утром следующего дня, также в районе села Сокол, у реки Белой было обнаружено тело молодого мужчины с признаками насильственной смерти. Как вскоре выяснилось, потерпевший тоже работал таксистом и 24 февраля должен был находиться на смене. При этом его служебный автомобиль был обнаружен полицейскими поселке Березняки. Машина была брошена на обочине.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личности причастных к данным деяниям граждан. Злоумышленники были задержаны стражами порядка по горячим следам. При проведении обыска у подозреваемых обнаружили мобильный телефон одного из потерпевших, а также часть похищенных у таксистов денежных средств, орудия преступления и одежда со следами крови.

Предварительно установлено, что нападение на таксиста совершил житель Сокола 20-летний и 23-летний ранее судимый житель областного центра.

К убийству оказались причастны вышеуказанный 20-летний гражданин, а также его знакомый 1990-го года рождения.

Все трое неоднократно попадали в поле зрения полиции за неоднократное совершение административных правонарушений.

По фактам покушения на убийство и убийство следственным отделом по городу Долинск СУ СК РФ по Сахалинской области возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

Подозреваемые задержаны.