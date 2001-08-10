26 февраля, примерно в 8 часов, 52-летний водитель управлял автомобилем Toyota Hiace. Двигаясь по улице Карла Маркса в районе дома № 37, он наехал на двух женщин, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Как сообщили ТИА "Острова" в Управлении ГИБДД УМВД России по Сахалинской области, пешеходы получили травмы.

Водитель автомобиля уже привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД. Проводится проверка.