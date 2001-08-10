В районе сопки Сигнальная Северо-Курильска нашли труп мужчины
Утром 25 февраля в дежурную часть полиции Северо-Курильска поступило сообщение о том, что в районе сопки Сигнальная, в 300 метрах от прибрежной полосы, обнаружен труп 57-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. На место прибыла следственно-оперативная группа.
Как сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе УМВД России по Сахалинской области, при осмотре места происшествия сотрудники полиции обнаружили отпечатки протектора снегохода. Также были характерные следы волочения - убийство произошло в другом месте.
Следы снегохода привели стражей порядка к гаражу, владельца которого вскоре установили. Как выяснилось, потерпевший и еще несколько мужчин накануне распивали в этом гараже спиртное.
Полицейские обнаружили место убийства и выяснили обстоятельства происшествия. Подозреваемый задержан для дальнейшего разбирательства. Им оказался местный житель 1960-го года рождения.
Курильским межрайонным следственным отделом следственным отделом СУ СК РФ по Сахалинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 105 УК РФ – убийство.
В настоящий момент он задержан в соответствии со статьей 91 УПК РФ – основания задержания подозреваемого.
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