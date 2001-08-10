Полицейские Южно-Сахалинска задержали интернет-мошенника

В Южно-Сахалинске возбудили уголовное дело в отношении 36-летнего жителя областного центра. Его обвиняют в 14 интернет-мошенничествах.

Как сообщили ТИА «Острова» в УМВД России по Сахалинской области, злоумышленник создавал на популярных интернет-площадках объявления о продаже морских деликатесов по оптовой цене. Когда на него выходили покупатели, он убеждал их сделать предоплату. После того как деньги поступали на счет, злоумышленник на связь с потерпевшими больше не выходил. Суммы несостоявшихся сделок варьировались от 12 до 140 тысяч рублей, а общий ущерб составил больше 630 тысяч рублей.

Чтобы запутать следы, обвиняемый не просто регистрировался на различных сайтах, но и предпочитал выбирать покупателей из других регионов страны, регулярно меняя номера телефонов, на которые регистрировал объявления. Денежные переводы он также делал на карты знакомых, под предлогом того, что ему нужно срочно получить оплату за работу, а его собственная карта временно заблокирована.

Полицейские установили и задержали мужчину. Сейчас следователи установили причастность обвиняемого к 14 фактам мошенничества, от которых пострадали граждане из самых различных регионов страны.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного статьей 159 Уголовного кодекса Российской Федерации – мошенничество.

Идет следствие. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.