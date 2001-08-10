У водителя в Южно-Сахалинске нашли наркотики
28 февраля, около дома по улице Комсомольской в городе Южно-Сахалинске сотрудники ДПС изъяли наркотики у остановленного автомобилиста. Как выяснилось, иномаркой управлял 32-летний житель областного центра. Об этом ТИА «Острова» сообщили в УМВД России по Сахалинской области.
При общении с мужчиной у сотрудников полиции возникли основания полагать, что мужчина может иметь при себе запрещенные наркотические средства. Полицейские провели личный осмотр, в результате которого обнаружили в правом кармане куртки сверток с порошкообразным веществом.
Изъятое вещество было направлено в экспертно-криминалистический центр. Согласно справке эксперта, смесь содержит в своем составе производное наркотического средства массой 0,16 грамма.
По данному факту решается вопрос о возбуждении уголовного дела. У гражданина взято обязательство о явке.
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