Сотрудники полиции изъяли больше 300 бутылок незаконного алкоголя на Сахалине

28 февраля сотрудниками сахалинской полиции в рамках проведения оперативно-профилактического мероприятия выявлено восемь фактов продажи спиртосодержащей продукции в нарушение установленного законодательством порядка реализации. Об этом ТИА «Острова» рассказали в УМВД России по Сахалинской области.

Стражи порядка установили шесть магазинов, торгующих алкоголем без соответствующей лицензии. Изъято 310 бутылок спиртосодержащей продукции различной крепости и наименования.

Кроме того, полицейскими Холмского района проведен осмотр одного из нестационарных торговых объектов райцентра. В результате проверки обнаружены 10 бутылок незаконно реализуемой алкогольной продукции.

Также долинскими полицейскими в результате рейдовых мероприятий в одном из магазинов города изъяты 10 бутылок водочной продукции с признаками подделки федеральных акцизных марок. По результатам экспертизы, на которую направлен изъятый алкоголь с признаками подделки, будет принято процессуальное решение.

В отношении продавцов вышеуказанных магазинов и торговых точек возбудили административные производства по статье 14.2 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации - незаконная продажа товаров.