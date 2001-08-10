Южно-Сахалинские полицейские раскрыли кражу ювелирных украшений

Сотрудники уголовного розыска Южно-Сахалинска задержали 32-летнюю жительницу Корсакова, подозреваемую в совершении кражи ювелирных украшений. Стоимость ущерба составила 75 тысяч рублей.

Как сообщили ТИА «Острова» в УМВД России по Сахалинской области, злоумышленница гостила у своей знакомой - 30-летней заявительницы. Дождавшись момента, когда хозяйка квартиры не будет за ней наблюдать, злоумышленница похитила золотые изделия и под благовидным предлогом покинула жилище. Похищенное она использовала в личных целях.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации – кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.