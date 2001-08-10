Холмчанин ударил ножом собутыльника

2 марта в полицию Холмска обратился за помощью 46-летний местный житель. Мужчину кто-то ранил в грудь. Он рассказал полицейским, что на него напали с ножом. Сотрудники полиции незамедлительно вызвали скорую помощь, а до их прибытия сами помогли мужчине. Прибывшие медики квалифицировали ранение, как тяжкий вред здоровью.

Как сообщили ТИА «Острова» в УМВД России по Сахалинской области, сотрудники уголовного розыска по горячим следам задержали причастного к данному деянию гражданина. Им оказался 18-летний житель райцентра. Как выяснилось, между подозреваемым и потерпевшим возник конфликт на бытовой почве. Тогда молодой человек схватил кухонный нож и ударил оппонента один раз в грудь. К счастью, мужчина смог добраться до отдела полиции и сообщить о случившемся.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «з» части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации – умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.