В Аниве задержали подозреваемого в краже

3 марта в дежурную часть полиции Анивы обратилась 62-летняя жительница села Троицкое. Из квартиры заявительницы пропало ценное имущество. Самой хозяйки в этот день дома не было, но зато там находился ее сын, который не смог внятно пояснить, куда делась дорогостоящая техника. Об этом ТИА «Острова» рассказали в УМВД России по Сахалинской области.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции по горячим следам установили и задержали причастного к данному деянию гражданина – ранее судимого 35-летнего жителя этого же села. Мужчину доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Как пояснил злоумышленник, на улице он познакомился с молодым человеком, который пригласил его к себе в жилище для распития спиртного. В ходе совместного застолья хозяин квартиры уснул. Воспользовавшись этим, подозреваемый похитил плазменный телевизор и мобильный телефон, после чего скрылся. Краденное он сдал в ближайший ломбард, а полученные деньги потратил по своему усмотрению. В дальнейшем стражи порядка установили, кому именно был продан гаджет и изъяли его. Аппарат будет возвращен законной владелице.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации – кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину.