Победителей регионального этапа всероссийской олимпиады школьников наградили на Сахалине

На Сахалине завершился региональный этап всероссийской олимпиады школьников. По итогам прошедших испытаний по 16 предметам определились 37 победителей и более 70 призеров. Их наградили дипломами, памятными кубками и медалями. Всего в региональном этапе приняли участие более 400 школьников из 17 муниципалитетов. Об этом ТИА «Острова» рассказали в министерстве образования Сахалинской области.

Напомним, что региональный этап интеллектуальных состязаний проходил в областной столице с 13 января по 13 февраля текущего года. Большинство олимпиад состоялось на базе Сахалинского государственного университета. По традиции, популярными предметами олимпиады стали литература (в ней участвовал 55 школьников), английский язык (46), биология (44) и экология (31). Многие заявились в нескольких дисциплинах одновременно, несмотря на то, что с годами задания становятся все сложнее.

Особо отметили школьников которые лидировали сразу в нескольких дисциплинах. Среди них представительница Южно-Сахалинска Анастасия Якуба и Андрей Гамаюнов из с. Ясное Тымовского района – победители по биологии и химии. Ким Чун Сон из областного центра - победитель по литературе и экологии.

Участники регионального этапа олимпиады, набравшие необходимое количество баллов, будут приглашены на заключительный этап, который состоится с 20 марта по 28 апреля в разных городах России. Отметим, что сейчас работы школьников со всей страны, набравших наибольшее число баллов, проходят повторную проверку на федеральном уровне, устанавливаются «проходные» баллы для участия во всероссийском этапе олимпиады. Команда Сахалинской области будет сформирована в марте.

- Олимпиада — это серьезное интеллектуальное испытание. В этом умственном марафоне нет случайных победителей. Награды достаются только благодаря знаниям, - отмечает первый заместитель министра образования Сахалинской области Светлана Мирова.

Помимо учеников, областные власти наградили и педагогов, воспитавших талантливых учеников. За творческий труд и высокие результаты в работе с одарёнными детьми, награды получили более 30 сахалинских учителей.