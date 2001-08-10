В Поронайске осудили сбытчика наркотиков
Сотрудники уголовного розыска изъяли наркотики у обвиняемого и покупательницы.
В качестве отягчающего обстоятельства суд признал в действиях подсудимого рецидив преступлений. Мужчину уже судили за тяжкое преступление.
По совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний, суд назначил подсудимому 14 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Поронайский городской суд вынес приговор 37-летнему местному жителю. Его обвинили в незаконном сбыте и хранении наркотических средств в крупном размере. Об этом ТИА «Острова» рассказали в УМВД России по Сахалинской области.
Осенью 2016 года обвиняемый сбыл местной жительнице синтетический наркотик массой 0,41 грамм за 2800 рублей. Еще одну часть запрещенного вещества массой 0,45 грамм мужчина хранил при себе вплоть до задержания.
Сотрудники уголовного розыска изъяли наркотики у обвиняемого и покупательницы.
В качестве отягчающего обстоятельства суд признал в действиях подсудимого рецидив преступлений. Мужчину уже судили за тяжкое преступление.
По совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний, суд назначил подсудимому 14 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
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