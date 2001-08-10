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12:30, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил
На сахалинской трассе насмерть сбили женщину
8 марта 2018 года, примерно в 22 часа 40 минут, 51-летний водитель автомобиля Toyota Land Cruiser, двигался на юг по автодороге «Южно-Сахалинск – Холмск». На 12 километре он сбил пешехода, которая, по предварительным данным, передвигалась по проезжей части дороги в попутном направлении. Об этом ТИА Острова сообщили в УГИБДД УМВД России по Сахалинской области.
В результате ДТП 29 – летняя женщина, скончалась на месте ДТП по прибытию скорой медицинской помощи.
Пешеход была одета в одежду тёмных тонов, без использования световозвращающих элементов.
По данному факту проводится проверка.
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