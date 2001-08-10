Трое мужчин обворовывали гаражи в Поронайске
Поронайские полицейские задержали трое местных жителей, подозреваемых в хищении имущества из гаражей. Общая сумма ущерба составила больше 100 тысяч рублей, сообщили ТИА «Острова» сообщили в УМВД России по Сахалинской области.
Мужчины, по предварительному сговору взламывали гаражи потерпевших и крали из них разного рода имущество. Добычей злоумышленников преимущественно становилось топливо, электроинструменты, а также бытовая техника. Похищенное они вывозили на автомобиле в райцентр, где продавали третьим лицам по заниженной стоимости. Полученные наличные делили между собой и тратили по усмотрению. В дальнейшем сотрудники полиции обнаружили и изъяли часть похищенного. Оно будет передано законным владельцам.
В настоящий момент стражам порядка известно о семи аналогичных деяниях, совершенных указанными гражданами.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами «б, в» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации – кража. В отношении подозреваемых 1994 и 1997 года рождения избрана мера пресечения в виде ареста. Третий злоумышленник находится под подпиской о невыезде.
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