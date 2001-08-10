В Южно-Сахалинске задержали мошенника-программиста

В Южно-Сахалинске задержали подозреваемого в использовании вредоносного программного обеспечения, созданного для смартфонов, и предназначенного для хищения денег с банковских карт через услугу «Мобильный банк». Об этом ТИА «Острова» рассказали в УМВД России по Сахалинской области.

Ранее оперативникам поступила информация о том, что житель Южно-Сахалинска занимается хищением денег с банковских карт с использованием так называемого «мобильного трояна». Хищения совершаются по следующей схеме: на мобильный телефон пользователей поступают смс-сообщения с различных мобильных номеров, которые содержат текст с упоминанием популярного сайта объявлений, социальных сетей и т.п. с предложением перейти на Интернет-ресурс по гиперссылке. На самом же деле, при переходе по данной ссылке на гаджет скачивается вредоносная программа «троянец», замаскированная под какое-либо мобильное приложение, которая начинает передавать злоумышленникам информацию о смартфоне, в том числе и о подключенных к нему банковских картах. В результате, через «зараженный» смартфон проводились списания денег с банковской карты, без ведома ее владельца. Потерпевшие узнавали о пропаже денег, только когда самостоятельно проверяли свои счета.

Сотрудники полиции задержали злоумышленника с поличным. Правоохранители прибыли в дом подозреваемого как раз в тот момент, когда тот администрировал свой удаленный сервер, на котором была размещена вредоносная программа.

Полицейскими изъято компьютерное оборудование, мобильные телефоны и другие вещественные доказательства, указывающие на причастность подозреваемого к хищению денежных средств при помощи современных технологий.

Злоумышленник дал признательные показания. В настоящий момент правоохранителям известно о шести преступных эпизодах, устанавливается причастность подозреваемого еще к ряду аналогичных деяний.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 273 Уголовного кодекса Российской Федерации - создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ.