Тихоокеанское
информационное агентство
14 Марта 2018
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14:27, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

У сахалинца изъяли оружие

Полицейские Александровска-Сахалинского задержали ранее судимого 43-летнего местного жителя, подозреваемого в незаконном хранении оружия и взрывчатых веществ. Об этом ТИА "Острова" в УМВД России по Сахалинской области,

Оперативники обнаружили и изъяли одноствольное охотничье ружье, сигнальный пистолет с признаками переделки под огнестрельный, 85 патронов 12 калибра, 39 из которых  имеют признаки изготовления кустарным способом.

При дальнейшем осмотре, в одной из комнат полицейские обнаружили четыре емкости объемом по 400 грамм, заполненные порохом. Также они нашли два ножа и кинжал.

По словам подозреваемого, этот арсенал ему подарили знакомые, а хранил он его для личного использования. Оружие и боеприпасы изъяли и отправили на исследование.

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