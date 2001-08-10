У сахалинца изъяли оружие

Полицейские Александровска-Сахалинского задержали ранее судимого 43-летнего местного жителя, подозреваемого в незаконном хранении оружия и взрывчатых веществ. Об этом ТИА "Острова" в УМВД России по Сахалинской области,

Оперативники обнаружили и изъяли одноствольное охотничье ружье, сигнальный пистолет с признаками переделки под огнестрельный, 85 патронов 12 калибра, 39 из которых имеют признаки изготовления кустарным способом.

При дальнейшем осмотре, в одной из комнат полицейские обнаружили четыре емкости объемом по 400 грамм, заполненные порохом. Также они нашли два ножа и кинжал.

По словам подозреваемого, этот арсенал ему подарили знакомые, а хранил он его для личного использования. Оружие и боеприпасы изъяли и отправили на исследование.