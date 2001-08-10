Сахалинец открыто похитил мобильный у знакомой
Помощник участкового уполномоченного полиции отдела МВД России по Углегорскому району прапорщик полиции Алексей Шестаков, совершая обход на вверенной территории по улице Заводской, услышал, как на помощь зовет женщина. Об этом ТИА «Острова» сообщили в УМВД России по Сахалинской области.
Увидев полицейского, она подбежала к нему и сообщила, что несколько минут назад знакомый, находясь в ее квартире, открыто похитил мобильный телефон.
Участковый немедленно доложил о происшествии в дежурную часть и приступил к розыску злоумышленника. Вскоре полицейский заметил похожего по описанию мужчину неподалеку от дома потерпевшей. Убедившись, что это действительно разыскиваемый им гражданин, прапорщик полиции задержал подозреваемого и доставил его в отдел полиции для дачи показаний.
При проверке по базе данных была установлена личность задержанного. Им оказался 29-летний мужчина, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за совершение кражи.
Как пояснил злоумышленник, он пришел к своей знакомой в гости. Беседуя с ней в прихожей, мужчина увидел лежащий на столе гаджет. Недолго думая, на глазах у женщины, подозреваемый схватил аппарат и убежал.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации – грабеж. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Комментарии - 0
Другие
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
- 12:30 12 Марта На сахалинской трассе насмерть сбили женщину
12:41 12 Марта В Корсаковском районе прошли автогонки
- 13:18 12 Марта Константин Сек выиграл блиц-турнир по шахматам, посвященный 8 марта
- 14:28 12 Марта Трое мужчин обворовывали гаражи в Поронайске
14:56 16 Февраля Акцию «Будь заметней!» провели автоинспекторы Южно-Сахалинска
- 13:17 16 Февраля В детском саду «Бусинка» села Дальнего отметили Масленицу
15:48 20 Февраля В Сахалинской области с 1 мая увеличивается размер минимальной оплаты труда
- 16:42 21 Февраля Спасатели: Выходить на лед у юго-восточного побережья Сахалина крайне опасно
Выбор редакции
- 17:45 Вчера В Южно-Сахалинске после капитального ремонта открылась производственная аптека
- 15:14 Вчера Сотрудницы министерства спорта, туризма и молодежной политики области получили знаки отличия ГТО
- 17:43 14 Марта Сахалинка заняла второе место на соревнованиях Far East Cup
- 15:59 14 Марта Областная дума выступила против снижения пенсий сахалинцам и курильчанам
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
Опрос
Вы планируете связывать дальнейшую жизнь с Сахалином и Курилами?