Сахалинец открыто похитил мобильный у знакомой

Помощник участкового уполномоченного полиции отдела МВД России по Углегорскому району прапорщик полиции Алексей Шестаков, совершая обход на вверенной территории по улице Заводской, услышал, как на помощь зовет женщина. Об этом ТИА «Острова» сообщили в УМВД России по Сахалинской области.

Увидев полицейского, она подбежала к нему и сообщила, что несколько минут назад знакомый, находясь в ее квартире, открыто похитил мобильный телефон.

Участковый немедленно доложил о происшествии в дежурную часть и приступил к розыску злоумышленника. Вскоре полицейский заметил похожего по описанию мужчину неподалеку от дома потерпевшей. Убедившись, что это действительно разыскиваемый им гражданин, прапорщик полиции задержал подозреваемого и доставил его в отдел полиции для дачи показаний.

При проверке по базе данных была установлена личность задержанного. Им оказался 29-летний мужчина, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за совершение кражи.

Как пояснил злоумышленник, он пришел к своей знакомой в гости. Беседуя с ней в прихожей, мужчина увидел лежащий на столе гаджет. Недолго думая, на глазах у женщины, подозреваемый схватил аппарат и убежал.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации – грабеж. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.