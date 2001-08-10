100 часов обязательных работ за неуплату алиментов получил сахалинец

Житель Южно-Сахалинска, уклоняющийся от уплаты алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка, привлечен к административной ответственности. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе УФССП России по Сахалинской области.

Будучи уведомленным о последствиях игнорирования требований исполнительного документа, гражданин безответственно отнесся к выплате алиментов, и, в итоге, задолженность перед ребенком составила 237 тысяч рублей.

Проверка имущественного положения должника показала, что официально он нигде не работает, доходы скрывает и зарегистрированного на праве собственности имущества не имеет. Вынесенные постановления о временном ограничении в пользовании специальным правом в виде управления транспортным средством и ограничении выезда за пределы РФ не побудили его вспомнить о ребенке. Более того, мужчина всячески избегал общения с судебными приставами, в связи с чем представителем закона принято решение о его принудительном приводе.

В результате, в отношении доставленного в отдел судебных приставов неплательщика составлен протокол по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ за неисполнение родительских обязательств. Рассмотрев данный административный материал, мировой судья признал должника виновным и назначил наказание в виде 100 часов обязательных работ. Если неплательщик не одумается, дальнейшее бездействие с его стороны обернется уголовной ответственностью.

УФССП России по Сахалинской области призывает граждан добровольно и своевременно оплачивать алименты во избежание применения к ним крайних мер, в том числе привлечения к административной и уголовной ответственности.