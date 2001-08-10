Тихоокеанское
информационное агентство
20 Марта 2018
Сегодня 06:14
57,55|70,60|65,68
Полицейские задержали сахалинца, ранившего топором мужчину
15:15, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Полицейские задержали сахалинца, ранившего топором мужчину

Ранее в отдел МВД России Смирных поступило сообщение от гражданина, который сообщил, что ему нанесли несколько ударов топором. На место происшествия незамедлительно выехали стражи порядка, которые обнаружили потерпевшего, оказали первую помощь и доставили до лечебного учреждения. Об этом ТИА «Острова» рассказали в УМВД России по Сахалинской области. 

Полиция установила личность подозреваемого. Им оказался мужчина 1984 года рождения. Выяснилось, что ранее данный гражданин разбил заявителю стекло в автомобиле, и они договорились решить вопрос мирным путем. Когда потерпевший пришел за деньгами, полагавшимися в счет покрытия ущерба, то между гражданами возник конфликт, в ходе которого подозреваемый обухом топора нанес несколько ударов по спине и голове заявителя.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 115 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Другие

Новости происшествий Сахалина и Курил

    Это читают

      Выбор редакции

      Фоторепортажи

      Полезные страницы

      Аналитика

      Опрос

      Вы планируете связывать дальнейшую жизнь с Сахалином и Курилами?