В Долинске задержали грабителя

В Долинске полицейские задержали подозреваемого в совершении грабежа. Вчера в дежурную часть поступило сообщение от жителя села Сокол о том, что в его квартиру проник неизвестный. Он открыто украл деньги и продукты. Об этом ТИА «Острова» сообщили в УМВД России по Сахалинской области.

По горячим следам сотрудники полиции установили местонахождение злоумышленника и задержали его.

Подозреваемым оказался 27-летний односельчанин подозреваемого. Мужчина раскаялся в содеянном и дал признательные показания. Известно, что ранее он уже привлекался к ответственности за совершение имущественного преступления.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации – грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.