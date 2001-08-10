В Долинске задержали грабителя
В Долинске полицейские задержали подозреваемого в совершении грабежа. Вчера в дежурную часть поступило сообщение от жителя села Сокол о том, что в его квартиру проник неизвестный. Он открыто украл деньги и продукты. Об этом ТИА «Острова» сообщили в УМВД России по Сахалинской области.
По горячим следам сотрудники полиции установили местонахождение злоумышленника и задержали его.
Подозреваемым оказался 27-летний односельчанин подозреваемого. Мужчина раскаялся в содеянном и дал признательные показания. Известно, что ранее он уже привлекался к ответственности за совершение имущественного преступления.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации – грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
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