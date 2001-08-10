Пьяных вооруженных грабителей задержали в Южно-Сахалинске
19 марта двое оперуполномоченных Управления уголовного розыска УМВД России по Сахалинской области, будучи при исполнении служебных обязанностей, находились в районе улицы Фабричной города Южно-Сахалинска.
Проезжая мимо дома № 20, полицейские обратили внимание на троих мужчин. Граждане находились в состоянии опьянения, один из них размахивал пневматическим пистолетом. Об этом ТИА «Острова» сообщили в УМВД России по Сахалинской области.
Сотрудники полиции вышли из автомобиля, представились и попросили отдать оружие, а также пройти в служебный автомобиль. Однако в ответ граждане начали выражаться нецензурной бранью, а затем напали на оперативников, пытаясь избить их. Несмотря на количественный перевес злоумышленников, сотрудники полиции, применив приемы самбо, обезвредили их и изъяли пистолет. О происшествии было незамедлительно доложено в дежурную часть. На место была направлена следственно-оперативная группа.
К тот момент, когда полицейские уже усаживали задержанных в служебный автомобиль, к ним подъехали двое мужчин, один из которых был сильно избит. Последний сообщил, что около часа назад указанные лица напали на него, причинили телесные повреждения и отняли травматический пистолет.
Предварительно установлено, что потерпевший – водитель такси – увидел вышеуказанных граждан, когда они шли по проезжей части дороги и мешали проезду машин. Таксист посигналил им и попросил отойти. В ответ злоумышленники открыли водительскую дверь, вытащили его из салона на улицу и стали избивать. Потерпевший попытался достать пневматический пистолет, который имел при себе для самообороны, но подозреваемые отняли его и продолжили наносить удары, требуя денег. В какой-то момент потерпевшему удалось добраться до автомобиля, сесть в салон и уехать. О происшествии он сообщил своему директору, который сразу приехал на место. На обратном пути таксист и его руководитель увидели, что напавшие на него граждане задержаны полицейскими, которым они сразу сообщили о произошедшем.
Подозреваемые 1987-го, 1968-го и 1975-го годов рождения задержаны. Все трое, как выяснилось, ранее судимы. По фактам нападения на таксиста и сотрудников полиции проводится проверка.
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