Товара на 600 тысяч рублей украли сотрудники магазина в Поронайске

Ранее в отдел МВД России по Поронайскому городскому округу обратилась 45-летняя владелица одного из спортивных магазинов райцентра. Женщина сообщила полицейским, что при проведении ревизии обнаружила недостачу бухты с рыболовной сетью, электрогенераторов и других дорогостоящих товаров. Общая стоимость ущерба составила более 600 тысяч рублей.

Как рассказали ТИА «Острова» в УМВД России по Сахалинской области, сотрудники уголовного розыска установили личности причастных граждан. Ими оказались двое местных жителей 1983 и 1985 года рождения. Подозреваемых доставили в отдел полиции для разбирательства.

Злоумышленники работали в указанном магазине и имели свободный доступ к складу, где и хранилось вышеуказанное имущество. В период с октября 2016 по февраль 2018 года, подозреваемые мелкими партиями совершали кражи товаров, после чего продавали их третьим лицам по заниженной стоимости. Полученную противоправным путем выручку они делили между собой.

В дальнейшем полицейским удалось разыскать часть похищенного товара. Он будет возвращен законной владелице.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации – кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину. В отношении подозреваемых, давших признательные показания, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.