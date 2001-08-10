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13:36, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил
Три года условно получила жительница Шахтерска за нападение на сожителя
В полиции Углегорска расследовали уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного пунктом «з» части 2 статьи 111 УК РФ в отношении жительницы города Шахтерска Сахалинской области. Об этом ТИА «Острова» сообщили в УМВД России по Сахалинской области.
Установлено, что в декабре 2017 года пьяная обвиняемая находилась с сожителем у себя дома, где между ними произошла ссора. В ходе конфликта гражданка взяла на кухне нож и ударила в спину, а затем левое плечо сожителя.
Обвиняемую осудили на 3 года лишения свободы, условно.
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Новости происшествий Сахалина и Курил
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