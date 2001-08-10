Пенсионерка пострадала при ДТП в Южно-Сахалинске
Сегодня, 3 апреля, примерно в 13.45, 63-летний водитель автомобиля Daihatsu Be-Go двигался на юг по 1-й Октябрьской в Южно-Сахалинске. На перекрестке с автодорогой на аэропорт он не уступил дорогу и совершил столкновение с автомобилем Toyota Lite Ace, после чего последний автомобиль опрокинулся. Об этом ТИА «Острова» сообщили в УГИБДД УМВД России по Сахалинской области.
В результате ДТП 60-летняя женщина, пассажир автомобиля Toyota Lite Ace Noah получила телесные повреждения.
Оба водителя неоднократно привлекались к административной ответственности за нарушения ПДД. Водительский стаж водителя Daihatsu Be-Go составляет 35 лет. По предварительной информации, причиной дорожно-транспортного происшествия явилось то, что водителя автомобиля Daihatsu Be-Go ослепило солнечным светом.
Проводится проверка.
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