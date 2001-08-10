Южносахалинец выкрал из открытой машины 18 тысяч рублей

В полицию Южно-Сахалинска поступило заявление от 19-летнего местного жителя о том, что у него из иномарки были похищены денежные средства в размере 18 тысяч рублей. Об этом ТИА «Острова» сообщили в УМВД России по Сахалинской области.

Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый 37-летний житель областного центра. Мужчина был доставлен в отдел полиции для разбирательства.

Как пояснил злоумышленник, проходя мимо автомобиля потерпевшего, он увидел на сиденье портмоне. Убедившись, что машина не заперта, подозреваемый проник в салон и присвоил имущество, после чего скрылся. Находящиеся в кошельке наличные он потратил по своему усмотрению.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации – кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.