Пьяного водителя без прав остановили в Южно-Сахалинске
В районе проспекта Победы Южно-Сахалинска сотрудники ГИБДД остановили автомобиль японского производства. За рулем иномарки находился 43-летний местный житель.
Во время проверки документов стражи порядка обратили внимание, что от водителя исходит запах алкоголя, а речь при общении несвязная. Об этом ТИА «Острова» сообщили в УМВД Росси по Сахалинской области. Полицейские незамедлительно отстранили гражданина от управления транспортным средством для дальнейшего разбирательства.
Медицинское освидетельствование подтвердило, что мужчина употреблял спиртные напитки, перед тем как сесть за руль.
Кроме этого, база данных показала, что ранее, решением суда указанный гражданин был лишен водительских прав на 18 месяцев за управление автомобилем в состоянии опьянения, что уже является уголовно преследуемым деянием.
По признакам преступления, предусмотренного статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию), возбуждено уголовное дело. Автомобиль помещен на спецстоянку. У подозреваемого взято обязательство о явке.
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