Тихоокеанское
информационное агентство
11 Апреля 2018
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13:20, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

Межрегиональный канал поставки наркотиков перекрыли сахалинские полицейские

Сахалинские полицейские перекрыли межрегиональный канал поставки наркотических средств. Об этом ТИА «Острова» сообщили в УМВД России по Сахалинской области.     

Жительница Приморского края, ранее проживавшая в городе Корсакове, предложила знакомой семейной паре организовать сбыт масла каннабиса на территории островного региона.  

Таким образом, с начала 2017 года она осуществляла доставку на Сахалин гашишного масла воздушным транспортом, а супруги занимались расфасовкой и реализацией наркотиков как самостоятельно, так и через сеть сбытчиков.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сначала были задержаны трое потребителей. Затем прошли задержания организаторов и лиц, причастных к сбыту наркотических средств на территории Сахалинской области.

В ходе операции полицейские изъяли около 100 грамм масла каннабиса, 24 свертка гашишного масла, приготовленного к сбыту, медицинские шприцы и другие предметы.  

В общей сложности возбуждено восемь  уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных статьями 228 и 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.

В отношении семейной пары избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Один гражданин, подозреваемый в сбыте, находится под домашним арестом, двое других – под подпиской о невыезде.

За незаконный сбыт наркотического средства в значительном размере грозит лишение свободы на срок до пятнадцати лет  со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей.

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