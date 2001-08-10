Тихоокеанское
информационное агентство
14 Апреля 2018
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14:08, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Полиция задержала мужчину за хранение конопли

В производстве полиции Углегорска находилось уголовное дело по части 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Как сообщили ТИА «Острова» в ОМВД России по Углегорскому городскому округу, с августа по декабрь  минувшего года  обвиняемый незаконно хранил в своей квартире смесь измельченных частей табака и наркотического средства – масло каннабиса (гашишное масло). Мужчину задержали сотрудниками полиции. Исследование показало, что общая масса запрещенного к обороту вещества составила 72,72 грамма, что образует крупный размер.

После утверждения прокурором обвинительного заключения уголовное дело направлено для рассмотрения в Углегорский городской суд.

Приговором Углегорского городского суда обвиняемый осужден к 2-м годам лишения свободы условно.

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