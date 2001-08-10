Полиция задержала мужчину за хранение конопли

В производстве полиции Углегорска находилось уголовное дело по части 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Как сообщили ТИА «Острова» в ОМВД России по Углегорскому городскому округу, с августа по декабрь минувшего года обвиняемый незаконно хранил в своей квартире смесь измельченных частей табака и наркотического средства – масло каннабиса (гашишное масло). Мужчину задержали сотрудниками полиции. Исследование показало, что общая масса запрещенного к обороту вещества составила 72,72 грамма, что образует крупный размер.

После утверждения прокурором обвинительного заключения уголовное дело направлено для рассмотрения в Углегорский городской суд.

Приговором Углегорского городского суда обвиняемый осужден к 2-м годам лишения свободы условно.