Полиция задержала мужчину за хранение конопли
В производстве полиции Углегорска находилось уголовное дело по части 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Как сообщили ТИА «Острова» в ОМВД России по Углегорскому городскому округу, с августа по декабрь минувшего года обвиняемый незаконно хранил в своей квартире смесь измельченных частей табака и наркотического средства – масло каннабиса (гашишное масло). Мужчину задержали сотрудниками полиции. Исследование показало, что общая масса запрещенного к обороту вещества составила 72,72 грамма, что образует крупный размер.
После утверждения прокурором обвинительного заключения уголовное дело направлено для рассмотрения в Углегорский городской суд.
Приговором Углегорского городского суда обвиняемый осужден к 2-м годам лишения свободы условно.
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