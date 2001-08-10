В Южно-Сахалинске избили и ограбили женщину
Накануне ночью в дежурную часть Управления МВД России по городу Южно-Сахалинску обратилась 32-летняя жительница областного центра, которая сообщила, что ее ограбили.
Как сообщили ТИА «Острова» в УМВД России по Сахалинской области, женщина рассказала, что около 3-х часов ночи, в подъезде своего же дома на нее напал гражданин, с которым она познакомилась несколько часов назад. Злоумышленник ударил потерпевшую, а затем силой отнял телефон, ключи от квартиры и золотые украшения. Общая стоимость похищенного составила почти 40 тысяч рублей.
Сотрудники уголовного розыска в результате оперативно-розыскных мероприятий установили личность и местонахождение злоумышленника по горячим следам. Его задержали и доставили в отдел полиции.
Как оказалось, 28-летний гражданин уже неоднократно попадал в поле зрения полиции и привлекался к уголовной ответственности за совершение преступления в сфере незаконного оборота наркотиков.
Похищенное изъяли и скоро вернут законной владелице.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 161 Уголовного Кодекса Российской Федерации - грабеж. Подозреваемый заключен под стражу.
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