В Южно-Сахалинске избили и ограбили женщину

Накануне ночью в дежурную часть Управления МВД России по городу Южно-Сахалинску обратилась 32-летняя жительница областного центра, которая сообщила, что ее ограбили.

Как сообщили ТИА «Острова» в УМВД России по Сахалинской области, женщина рассказала, что около 3-х часов ночи, в подъезде своего же дома на нее напал гражданин, с которым она познакомилась несколько часов назад. Злоумышленник ударил потерпевшую, а затем силой отнял телефон, ключи от квартиры и золотые украшения. Общая стоимость похищенного составила почти 40 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска в результате оперативно-розыскных мероприятий установили личность и местонахождение злоумышленника по горячим следам. Его задержали и доставили в отдел полиции.

Как оказалось, 28-летний гражданин уже неоднократно попадал в поле зрения полиции и привлекался к уголовной ответственности за совершение преступления в сфере незаконного оборота наркотиков.

Похищенное изъяли и скоро вернут законной владелице.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 161 Уголовного Кодекса Российской Федерации - грабеж. Подозреваемый заключен под стражу.