Тихоокеанское
информационное агентство
20 Апреля 2018
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15:44, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

Два жителя Томари сядут на два года за кражу бензопил

Томаринский районный суд вынес приговор двум местным жителям, обвиняемым в совершении кражи по предварительному сговору.

В сентябре минувшего года в ОМВД России по Томаринскому городскому округу поступило заявление от местного жителя о хищении из его дома мобильного телефона, двух дорогостоящих бензопил и другого ценного имущества.

Как сообщили ТИА «Острова» в УМВД России по Сахалинской области,

Следователи установили, что подсудимые, вступив в предварительный сговор с целью личного обогащения, пользуясь отсутствием потерпевшего, похитили из зала его дома мобильный телефон. Злоумышленники прошли в хозяйственную пристройку, откуда похитили остальные вещи.  

В ходе предварительного следствия подсудимые признали свою вину и раскаялись в содеянном.

Решением суда обвиняемые признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного пунктами «а» и «в» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Им назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года условно с испытательным сроком.

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