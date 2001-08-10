Два жителя Томари сядут на два года за кражу бензопил
Томаринский районный суд вынес приговор двум местным жителям, обвиняемым в совершении кражи по предварительному сговору.
В сентябре минувшего года в ОМВД России по Томаринскому городскому округу поступило заявление от местного жителя о хищении из его дома мобильного телефона, двух дорогостоящих бензопил и другого ценного имущества.
Как сообщили ТИА «Острова» в УМВД России по Сахалинской области,
Следователи установили, что подсудимые, вступив в предварительный сговор с целью личного обогащения, пользуясь отсутствием потерпевшего, похитили из зала его дома мобильный телефон. Злоумышленники прошли в хозяйственную пристройку, откуда похитили остальные вещи.
В ходе предварительного следствия подсудимые признали свою вину и раскаялись в содеянном.
Решением суда обвиняемые признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного пунктами «а» и «в» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Им назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года условно с испытательным сроком.
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