На Сахалине задержали наркоторговцев

Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Сахалинской области задержали группу лиц, занимавшихся распространением наркотических средств синтетического производства.

Как сообщили в УМВД России по Сахалинской области, сотрудники полиции выяснили, что группа людей из десяти человек зарегистрировала несколько учетных записей в одном из популярных мессенджеров. В программе злоумышленники создали множество чатов и каналов, в которых рекламировали свои группы, где можно было приобрести наркотические вещества.

Схема была четко отлажена по ролям «оператор-организатор-курьер». Оператор искал и предлагал потенциальным покупателям «товар», после чего с ними связывался организатор, с которым они обговаривали цену и размер наркотика.

Чтобы не попасть в поле зрения оперативников, злоумышленники нанимали курьеров. Их задачей была доставка наркотических средств в «тайники-закладки», расположенные в Южно-Сахалинске и ближайших к нему районах.

При обысках в квартирах подозреваемых сотрудники полиции обнаружили и изъяли внушительную сумму денежных средств отечественной и иностранной валюты, а также сопутствующие для изготовления и хранения наркотиков предметы.

В настоящий момент полицейским известно как минимум о 10 фактах сбыта запрещенных веществ.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации - незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Максимальное наказание данной статьи предусматривает 20 лет лишения свободы. В настоящий момент из 10 задержанных фигурантов уголовного дела, 7 находятся под арестом, один под домашним арестом и двое под подпиской о невыезде.