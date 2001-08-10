У южносахалинца нашли «синтетику»
Сотрудники уголовного розыска УМВД России по городу Южно-Сахалинску задержали 29-летнего местного жителя, подозреваемого в незаконном хранении наркотических средств.
Как сообщили ТИА «Острова» в УМВД России по Сахалинской области, при проведении осмотра квартиры подозреваемого стражи порядка обнаружили и изъяли порошкообразное вещество белого цвета.
Проведенное исследование подтвердило, что указанное вещество является наркотическим средством, общая масса которого составила 0,46 грамм.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного по части 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации - незаконное изготовление, хранение, перевозка, изготовление наркотических средств, совершенные в крупном размере.
Комментарии - 0
Другие
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
16:58 20 Апреля День призывника прошел в Южно-Сахалинске
11:10 20 Апреля В Южно-Сахалинске подтапливает частные участки по вине одного жителя
10:55 20 Апреля Тушить лесные пожары потренировались сахалинские спасатели
16:54 20 Апреля Отборочные соревнования по легкой атлетике прошли в спортивной школе летних видов спорта
09:25 3 Апреля Пожарную безопасность углегорского «Универмага» проверили спасатели
10:07 3 Апреля Для авиасообщения Сахалина с Курилами приобретут пять самолетов
11:57 28 Марта Форум «Школа волонтера» состоялся в Южно-Сахалинске
15:59 29 Марта Воспитанники центра «Преодоление» отметили праздник весны на Сахалине
Выбор редакции
- 13:55 Вчера Сахалинские добровольцы прибыли в «Академию волонтёра»
- 13:51 Вчера В клинико-диагностической лаборатории Холмской ЦРБ появился современный анализатор крови
- 12:01 Вчера В Южно-Сахалинске назвали лучших спортсменов в кендо
- 15:28 25 Апреля В Южно-Сахалинске пройдет турнир по армейскому рукопашному бою
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
Опрос
Вы планируете связывать дальнейшую жизнь с Сахалином и Курилами?