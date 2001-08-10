У южносахалинца нашли «синтетику»

Сотрудники уголовного розыска УМВД России по городу Южно-Сахалинску задержали 29-летнего местного жителя, подозреваемого в незаконном хранении наркотических средств.

Как сообщили ТИА «Острова» в УМВД России по Сахалинской области, при проведении осмотра квартиры подозреваемого стражи порядка обнаружили и изъяли порошкообразное вещество белого цвета.

Проведенное исследование подтвердило, что указанное вещество является наркотическим средством, общая масса которого составила 0,46 грамм.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного по части 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации - незаконное изготовление, хранение, перевозка, изготовление наркотических средств, совершенные в крупном размере.