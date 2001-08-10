Охинец похитил больше ста тысяч рублей из квартиры женщины
В Охе задержали 24-летнего местного жителя, подозреваемого в кражах. Об этом ТИА «Острова» сообщили в УМВД России по Сахалинской области.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что злоумышленник в октябре 2014 года, взломав замок одного из контейнеров, расположенных по улице Карла Маркса похитил из него ценное имущество. Общая сумма ущерба составила больше 117 тысяч рублей.
Этот же гражданин, в начале апреля текущего года, через незапертое окно проник в квартиру 29-летней местной жительницы. Осмотрев жилище, он похитил золотые украшения на сумму более 16 тысяч рублей.
По данным фактам возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 Уголовного кодекса Российской Федерации – кража. В настоящее время подозреваемый находится под арестом. Устанавливается его причастность к иным имущественным преступлениям.
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