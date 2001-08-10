Сахалинец согласился забрать на почте чужую посылку с наркотиками

10,57 грамма синтетического наркотика изъяли сотрудники Сахалинской таможни из посылки, прибывшей в Южно-Сахалинск из Китая. По словам получателя посылки, неизвестный в Интернете предложил ему за вознаграждение в 30 000 рублей забрать посылку по поддельной доверенности. При этом, зная, что в почтовом отправлении находятся наркотические вещества, он согласился. Об этом ТИА «Острова» сообщили в Сахалинской таможне.

При получении посылки в почтовом отделении гражданин был задержан. Вскрыв отправление, сотрудники таможни обнаружили в нем полимерный пакет с желтым порошком.

По результатам экспертизы установлено, что порошок является синтетическим наркотиком, в составе которого есть метиловый эфир бутановой кислоты общей массой 10,57 грамма.

В отношении получателя посылки и неустановленного лица, предложившего криминальный заработок, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 229.1 УК РФ – незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза наркотических средств, совершенное группой лиц по предварительному сговору в крупном размере.