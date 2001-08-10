Сахалинец согласился забрать на почте чужую посылку с наркотиками
10,57 грамма синтетического наркотика изъяли сотрудники Сахалинской таможни из посылки, прибывшей в Южно-Сахалинск из Китая. По словам получателя посылки, неизвестный в Интернете предложил ему за вознаграждение в 30 000 рублей забрать посылку по поддельной доверенности. При этом, зная, что в почтовом отправлении находятся наркотические вещества, он согласился. Об этом ТИА «Острова» сообщили в Сахалинской таможне.
При получении посылки в почтовом отделении гражданин был задержан. Вскрыв отправление, сотрудники таможни обнаружили в нем полимерный пакет с желтым порошком.
По результатам экспертизы установлено, что порошок является синтетическим наркотиком, в составе которого есть метиловый эфир бутановой кислоты общей массой 10,57 грамма.
В отношении получателя посылки и неустановленного лица, предложившего криминальный заработок, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 229.1 УК РФ – незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза наркотических средств, совершенное группой лиц по предварительному сговору в крупном размере.
Комментарии - 1
Другие
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
17:56 7 Мая В Южно-Сахалинске началась высадка цветов
15:19 7 Мая Волейболисты из Анивы выиграли турнир детских команд, посвященный Дню Победы
16:50 7 Мая В Сахалинской области раздали больше двадцати тысяч Георгиевских лент
15:50 7 Мая Победители регионального первенства по легкой атлетике представят область на Дальневосточных соревнованиях
14:08 19 Апреля Добыча угля в Сахалинской области достигла 7,6 миллиона тонн в 2017 году
09:21 19 Апреля Тренировки по ликвидации последствий весеннего половодья прошли на Сахалине
16:34 17 Апреля Фестиваль японского кино прошел в Холмске
09:33 25 Апреля Губернатор Сахалинской области проверил, как проходит строительство нового аэровокзала
Выбор редакции
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
Опрос
Вы планируете связывать дальнейшую жизнь с Сахалином и Курилами?