Тихоокеанское
информационное агентство
12 Мая 2018
Сегодня 09:02
61,74|73,51|77,27
Высокая пожарная опасность прогнозируется в четырёх районах Сахалинской области
16:54, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сахалинец согласился забрать на почте чужую посылку с наркотиками

Сахалинец согласился забрать на почте чужую посылку с наркотиками

10,57 грамма синтетического наркотика изъяли сотрудники Сахалинской таможни из посылки, прибывшей в Южно-Сахалинск из Китая.  По словам получателя посылки, неизвестный в Интернете предложил ему за вознаграждение в 30 000 рублей забрать посылку по поддельной доверенности. При этом, зная, что в почтовом отправлении  находятся наркотические вещества, он согласился. Об этом ТИА «Острова» сообщили в Сахалинской таможне.

При получении посылки в почтовом отделении гражданин был задержан. Вскрыв отправление, сотрудники таможни обнаружили в нем полимерный пакет   с желтым порошком. 

По результатам экспертизы установлено, что порошок является синтетическим наркотиком, в составе которого есть метиловый эфир бутановой кислоты общей массой 10,57 грамма.

В отношении получателя посылки и неустановленного лица, предложившего криминальный заработок,  возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 229.1 УК РФ – незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза наркотических средств, совершенное группой лиц по предварительному сговору в крупном размере.

Комментарии - 1

Авторизоваться

Другие

Новости происшествий Сахалина и Курил

    Это читают

      Выбор редакции

      Фоторепортажи

      Полезные страницы

      Аналитика

      Опрос

      Вы планируете связывать дальнейшую жизнь с Сахалином и Курилами?