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11:25, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил
В Невельском районе сбили пешехода
12, примерно в 3.40, 36-летний водитель автомобиля Toyota Corolla Filder двигался в северном направлении по автодороге «Южно-Сахалинск – Оха». Об этом ТИА «Острова» сообщили в УГИБДД УМВД России по Сахалинской области.
На 627 км, в пределах населенного пункта (поселка городского типа Ноглики), на неосвещенном участке дороги, сбил пешехода, который находился на стоял на дороге.
В результате дорожно-транспортного происшествия 21-летний молодой человек получил телесные повреждения. Он был одет в одежду тёмных тонов, без световозвращающих элементов.
По данному факту проводится проверка.
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