В Невельском районе сбили пешехода

12, примерно в 3.40, 36-летний водитель автомобиля Toyota Corolla Filder двигался в северном направлении по автодороге «Южно-Сахалинск – Оха». Об этом ТИА «Острова» сообщили в УГИБДД УМВД России по Сахалинской области.

На 627 км, в пределах населенного пункта (поселка городского типа Ноглики), на неосвещенном участке дороги, сбил пешехода, который находился на стоял на дороге.

В результате дорожно-транспортного происшествия 21-летний молодой человек получил телесные повреждения. Он был одет в одежду тёмных тонов, без световозвращающих элементов.

По данному факту проводится проверка.