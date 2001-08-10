Тихоокеанское
информационное агентство
15 Мая 2018
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Высокая пожарная опасность прогнозируется в четырёх районах Сахалинской области
11:25, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

В Невельском районе сбили пешехода

12, примерно в 3.40, 36-летний водитель автомобиля Toyota Corolla Filder двигался в северном направлении по автодороге «Южно-Сахалинск – Оха». Об этом ТИА «Острова» сообщили в УГИБДД УМВД России по Сахалинской области.

На 627 км, в пределах населенного пункта (поселка городского типа Ноглики), на неосвещенном участке дороги, сбил  пешехода, который находился на стоял на дороге.

В результате дорожно-транспортного происшествия 21-летний молодой человек  получил телесные повреждения. Он был одет в одежду тёмных тонов, без световозвращающих элементов.

По данному факту проводится проверка.

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