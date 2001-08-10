Тихоокеанское
информационное агентство
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Высокая пожарная опасность прогнозируется в четырёх районах Сахалинской области
11:28, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

В Южно-Курильске "тойота" сбила ребенка

11 мая 2018 года, примерно в 13:10, 53-летний водитель автомобиля Toyota Town Ace Noah,- двигался по улице 60 лет ВЛКСМ, в поселке городского типа Южно - Курильске. В районе дома № 13 он сбил ребенка, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате дорожно – транспортного происшествия 8-летний мальчик получил телесные повреждения.

По данному факту проводится проверка.

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