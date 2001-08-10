Житель Томари проведет в колонии строгого режима 6 лет вместо четырех

Сахалинский областной суд изменил приговор Томаринского районного суда в отношении ранее судимого местного жителя, который при­знан винов­ным в причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. Об этом ТИА «Острова» сообщили в областной прокуратуре.

Суд установил, что 2 октября 2017 года подсудимый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, на почве личных неприязненных отношений к хозяину квартиры, несколько раз ударил мужчину кулаками, в том числе и по голове. Потерпевший скончался от закрытой черепно-мозговой травмы на месте происшествия.

В судебном заседании осужденный виновным себя по предъ­явленному обвинению признал полностью.

Суд первой инстанции, принимая во внимание позицию государственного обвинителя, с учетом личности виновного, ранее судимого, состоявшего на момент совершения преступления под административным надзором, назначил ему наказание в виде 4 лет лишения свободы, с ограничением свободы.

Не согласившись с мягкостью назначенного наказания, государственный обвинитель обжаловал его в апелляционном порядке.

Судебная коллегия по уголовному делу согласилась с мнением государственного обвинителя, усилив ранее назначенное наказание до 6 лет, отбывать которые осужденному предстоит в исправительной колонии строгого режима.