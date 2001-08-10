Квартирную мошенницу задержали на Сахалине

В отдел полиции Охи обратился за помощью 46-летний местный житель. Мужчина сообщил, что намеревался снять в райцентре квартиру на длительный срок. Сам он находился в другом городе, поэтому попросил об этом своего друга, который подыскал ему подходящее жилье и заявитель уже просто перевел деньги владелице жилья за аренду.

Как сообщили в УМВД России по Сахалинской области, когда потерпевший приехал в Оху и собирался заселиться, оказалось, что владелец квартиры проживает в ней сам, никому ее не сдавал и никаких денег посредством перевода не получал.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили злоумышленницу, причастную к данному деянию. Ею оказалась 28-летняя ранее судимая и неоднократно попадавшая в поле зрения правоохранителей гражданка. Как выяснилось, подозреваемая, имея доступ в вышеуказанную квартиру, дала объявление о ее аренде на длительный срок и представлялась потенциальным клиентам ее хозяйкой. Таким образом, ей удалось ввести в заблуждение друга заявителя и убедить его на сделку. Сумма ущерба составила 40 тысяч рублей.

Получив банковский перевод, злоумышленница уехала в Долинский район, где вчера была задержана сотрудниками уголовного розыска для дальнейшего разбирательства.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкции инкриминируемой статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

В настоящий момент сотрудниками уголовного розыска устанавливается причастность подозреваемой к иным противоправным деяниям.