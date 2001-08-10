Анивчанка незаконно прописала у себя в квартире иностранных граждан
Сотрудниками ОМВД России по Анивскому городскому округу пресечен факт фиктивной регистрации иностранных граждан.
Как сообщили ТИА «Острова» в УМВД Росси по Сахалинской области, 31-летняя жительница райцентра ставила на миграционный учет в своей квартире семерых иностранных граждан из ближнего зарубежья. При этом указанные лица на ее жилплощади никогда не проживали.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 322.3 Уголовного кодекса Российской Федерации – фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении Российской Федерации.
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