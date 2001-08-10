Тихоокеанское
информационное агентство
31 Мая 2018
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13:30, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Жительница Ноглик незаконно прописала у себя в квартире иностранку

Полиция Ноглик выявила факт фиктивной регистрации иностранца.

Как сообщили в УМВД России по Сахалинской области, 49-летняя местная  жительница осуществила постановку на миграционный учет в своей квартире по улице Советской гражданки с ближнего зарубежья. При этом указанное лицо на данной жилплощади никогда не проживало.

Таким образом, в действиях подозреваемой содержатся признаки преступления, предусмотренного статьей 322.2 УК РФ - фиктивная регистрация гражданина Российской Федерации по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации и фиктивная регистрация иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации. Максимальное наказание данной статьи предусматривает денежный штраф в размере до полумиллиона рублей, а также лишение свободы сроком до трех лет.

 

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