Жительница Ноглик незаконно прописала у себя в квартире иностранку
Полиция Ноглик выявила факт фиктивной регистрации иностранца.
Как сообщили в УМВД России по Сахалинской области, 49-летняя местная жительница осуществила постановку на миграционный учет в своей квартире по улице Советской гражданки с ближнего зарубежья. При этом указанное лицо на данной жилплощади никогда не проживало.
Таким образом, в действиях подозреваемой содержатся признаки преступления, предусмотренного статьей 322.2 УК РФ - фиктивная регистрация гражданина Российской Федерации по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации и фиктивная регистрация иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации. Максимальное наказание данной статьи предусматривает денежный штраф в размере до полумиллиона рублей, а также лишение свободы сроком до трех лет.
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